Bakan Çavuşoğlu, Johansson ve Zardari ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Johansson ve Zardari ile görüştü 0:00 / 0:00

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile bir araya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve vize serbestisi konularının ele alındığını bildirdi. AA'nın haberine göre; temasları kapsamında Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Zardari ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliği ile Afganistan’daki gelişmelerin değerlendirildiğini ifade etti.