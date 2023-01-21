Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.

Gün içerisinde İsveç makamlarının gerekli tedbirleri almasını umduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de nefret suçu düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü değildir. Böylesine bir izin maalesef verildi, tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o zamana kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur" dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.