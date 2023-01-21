Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert tepki: Nefret suçu, düşünce özgürlüğü değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Buna kimse fikir, düşünce özgürlüğü diyemez. Nefret suçu düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert tepki: Nefret suçu, düşünce özgürlüğü değildir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.

Gün içerisinde İsveç makamlarının gerekli tedbirleri almasını umduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de nefret suçu düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü değildir. Böylesine bir izin maalesef verildi, tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o zamana kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur" dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?
DÜNYA İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati ...
ABD'de sürücü, donmuş göletten böyle kurtarıldı
DÜNYA Donmuş göletten böyle kurtarıldı
Dünyanın en güvenli 10 ülkesi! Seyahat planları olanlar not alsın
DÜNYA Dünyanın en güvenli 10 ülkesi! Seyahat planları ...
Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir
DÜNYA Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler ...
İngiltere'de grev dalgası büyüyor
DÜNYA İngiltere'de grev dalgası büyüyor
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretini iptal ettik - Günün Haberleri
DÜNYA Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretini iptal ...
FTX'in kurucusunun 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
DÜNYA 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek - Dünya haberleri - Dünya haberleri
DÜNYA Ukrayna liderinden 'modern tank' açıklaması
Yeni Zelanda'da Ardern'den boşalacak başbakanlık koltuğuna en yakın isim Bakan Hipkins - Dünya haberleri
DÜNYA Yeni Zelanda'da liderlik için öne çıkan isim: Hipkins
Neden bazı insanlar kan görünce bayılır? İşte sebebi
DÜNYA Neden bazı insanlar kan görünce bayılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.