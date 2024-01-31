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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte

        Dışişleri Bakanı Fidan: Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte

        Romanya'da diplomatik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafsız bir biçimde ve titizlikle uygulanmasının Türkiye olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:29
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        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte." dedi.

        Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafsız bir biçimde ve titizlikle uygulanmasının Türkiye olarak sürdürüldüğünü belirten Fidan, "Dün, Sofya'da da basın toplantısında söyledim, bugün yine tekrar ediyorum, Montrö'nün tartışılmasını dahi tahayyül edemeyiz." ifadesini kullandı.

        Bakan Fidan, "Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte." diye konuştu.

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        Fidan, Rumen mevkidaşıyla görüşmesinde, Balkanlar'daki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, Orta Doğu'da yaşananların da görüşüldüğünü söyledi.

        Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu
        Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu

        Fidan, mevkidaşıyla Gazze'deki vahşeti, dramı ve bunun oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdiklerini vurgulayarak, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırdığını kaydetti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekun hedef almaya devam ettiğine vurgu yapan Fidan, bombardımandan kurtulabilenlerin açlık ve salgın hastalıklarla boğuştuklarını dile getirdi.

        Fidan, "Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açıkça ölüme terk edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #Montrö Boğazlar Sözleşmesi
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