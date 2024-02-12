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        Haberler Dünya Amerika Bakan Kacır'dan Gezeravcı paylaşımı: "Adam yurda dönüyor"

        Bakan Kacır'dan Gezeravcı paylaşımı: "Adam yurda dönüyor"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili "adam yurda dönüyor" yazılı paylaşım yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 03:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 03:35
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        Bakan Kacır: Adam yurda dönüyor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.

        Fotoğraf: X (Twitter)

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        #Alper Gezeravcı
        #haberler
        #Mehmet Fatih Kacır

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