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        Haberler Gündem Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle görüştü

        Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle görüştü

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay yolculuğu öncesinde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldi. Bakanlıktan, Bakan Kacır'ın, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu öncesinde Gezeravcı'nın ailesiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen görüşmede, Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, babası Ali Gezeravcı, kardeşi Murat Gezeravcı, yengesi Hilal Gezeravcı ve yeğeni Karan Gezeravcı yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:29
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        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
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        Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısında Gezeravcı ile video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Kacır, "Bütün Türkiye nefesini tutacak, artık son 24 saatin içindeyiz. Hayırlısıyla, sağlıkla ve başarıyla bu görevi de tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        "TÜRKİYE'YE YAKIŞIR DÖNEME GEÇİYORUZ"

        Gerçekleştirilecek uzay yolculuğuyla yeni bir perde açtıklarına işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türk gençleri, Türk çocukları için yeni bir evreye, Türkiyeye de yakışır yeni bir döneme geçiyoruz. Türkiye, güçlü, kuvvetli ve iddia sahibi bir ülke. Böyle bir ülkenin evlatlarının bütün dünyada, bilimde ve teknolojide iddialı olması lazım. Onun için de inşallah bu misyon yeni bir kapı aralayacak, yeni bir dönem başlatacak. Alper Gezeravcı gibi vatansever, cesur, irade sahibi ve kararlı birinin bu misyonu icra etmesi bizim için ayrıca iftihar vesilesi. Duruşuyla ve karakteriyle en doğru isim olduğunu her seferinde bize gösteriyor. Rabbim, hayırlısıyla gidip döndükten sonra da artık bir evlilik de nasip etsin."

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        Kacır, yolculuğun 36 saat 4 dakika sürmesinin öngörüldüğünü anlatarak, "Türkiyenin böyle büyük adımlar atması, Türk gençlerinin ülkelerine olan inancını perçinliyor. Kendi devletlerinin dünyayla yarışan işler yapması, bizim gençlerimize özgüven kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        "TÜRKİYE'NİN KABİLİYETLERİ GİDEREK ARTIYOR"

        Uluslararası Uzay İstasyonunda gerçekleştirilecek 13 bilimsel deney hakkında Gezeravcının kendisine bilgi verdiğini anlatan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bilim ve teknolojide ne zaman bir proje arz etsek hep himaye ediyor, arkasında duruyor, cesaret veriyor. Bu sayede de güçlükleri atlatıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kacır, Türkiyenin roket teknolojilerinde çok mesafe kat ettiğini belirterek, "Şimdi artık menziller çok uzadı. Türkiyenin kabiliyetleri giderek artıyor. Hem savunma sanayi hem de sivil uzay çalışmaları anlamında bu çalışmalar çok kıymetli olacak. Önümüzdeki dönemde çok daha öteye uzanacak." bilgisini paylaştı.

        "ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLECEK"

        Gezeravcının 14 gün boyunca yapacağı çalışmaların yakından takip edileceğini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

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        "Bugün bütün okullarda videoları izletildi, Milli Eğitim Bakanlığımız bu haftayı etkinlik haftası ilan etmiş. Milli Eğitim Bakanımız ile bu konuda konuştum. Türkiyenin bütün okullarına videoları gönderildi. Milyonlarca öğrenci, Türkiyenin ilk astronotu Gezeravcıyı tanımış oldu, Türkiyenin insanlı ilk uzay misyonuyla ilgili bilgi sahibi oldu. Oradayken okullara bağlantılar yapacak, öğrenciler sorular soracak, Gezeravcıdan bilgi alacaklar."

        "BİZLERİ HER ZAMAN GURURLANDIRIYORDU"

        Kacırın, Gezeravcının çocukluğunda böyle bir hayali olup olmadığını sorması üzerine anne Sıddıka Gezeravcı, "Uçak gördüğünde anneannesine ben bu uçağın şoförü olacağım demiş. Hep, ben büyüyünce pilot olacağım diyordu." ifadelerini kullandı.

        Babası Ali Gezeravcı da oğlunun astronot olmasının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın TEKNOFESTteki açıklamasıyla bu sürprize tanıklık ettiklerini aktardı.

        Kardeşi Murat Gezeravcı da "Onun başarıları bizleri her zaman gururlandırıyordu. Bizler her zaman kendisiyle gurur duyduk, onun yanında bulunmaya çalıştık. Bütün çocuklarımıza ve gençlerimize de örnek olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Mehmet Fatih Kacır
        #Gezeravcı Ailesi
        #haberle
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