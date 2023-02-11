Bakan Kirişci'den

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Kirişci kurtarma ekiplerini ve vatandaşları panikleten Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Vali Doğan, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."