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Haberler Sağlık
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Bakan Koca: Tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldırıya ilişkin, "Şüpheliler hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı, şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" dedi

Bakan Koca: Tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi
"Tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi"
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." paylaşımında bulundu.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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