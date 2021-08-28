Bakan Kurum: 1 yıl içinde teslim edeceğiz 0:00 / 0:00

DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız" dedi.