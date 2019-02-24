Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, arıtma tesisin Seydişehir ilçesinin tamamına hizmet vereceğini, arıtılan suların da tarım da kullanılacağını kaydetti. Burada açıklama yapan Bakan kurum, İstanbul Kartal’da çöken binayı hatırlatarak, “Artık şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. 81 ilin valiliklerine talimat gönderdik. Bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız, öncelikli alanları tespit etmek suretiyle bize bildireceklerdir. 3 ay içerisinde acil alanlardan başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kartal’da çok elim bir kaza meydana geldi. Bunun bir benzerini de Konya’mızda yaşamıştık. Orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yüzde 10- 15’ini bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimari esaslı, kültürümüzü, özümüzü ve ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak.” dedi.
CUMHUR İTTİFAKI KAPALI KAPILAR ARKASINDA KURULMADI
31 Mart Mahalli İdareler Seçimine de değinen Bakan Kurum şunları söyledi: “31 Mart seçimlerinde ve 24 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz Cumhur İttifakı kuruldu. Cumhur İttifakı bir masa etrafında kuruldu. Kapalı kapılar arkasında kurulmadı. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu. 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti, bayrağı ve devletin bütünlüğü için bir araya geldik. O gün birçok şehit ve gazimiz oldu. Bu Cumhur İttifakı bugün 31 Mart seçimlerinde de içinde gönül olmak suretiyle, ülke sevdası olmak suretiyle inşallah 2071 yılına kadar sürecek.”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindekilerle birlikte Seydişehir’deki partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
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