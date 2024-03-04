Bakan Mehmet Özhaseki'den sağanak yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bazı illerde sağanak yağış olacağını duyurarak, şunları söyledi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre yarın; İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla, Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.