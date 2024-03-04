Bakan Mehmet Özhaseki'den sağanak yağış uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bazı illerde sağanak yağış olacağını duyurarak, şunları söyledi:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre yarın; İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla, Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.