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        Haberler Dünya Bakan Özhaseki, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü - Dünya haberleri

        Bakan Özhaseki, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Riyad'da, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:14
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        Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Şehirleri Zirvesi" için Suudi Arabistan'a giden Özhaseki, başkent Riyad'da, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl'ın davetlisi olarak Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'na katıldı.

        Fuarı gezen ve Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek bilgi alan Özhaseki, fuarda Bakan Macid el-Hukayl​​​​​​​ ile de bir araya geldi.

        İkili ve heyetler arası yapılan görüşmede, Türkiye'de insan odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemi vurgulandı.

        Bakan Özhaseki, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

        "Görüşmede, ülkemizde insan odaklı bir şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemini vurguladık. Sayın Bakan ile birlikte başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere işbirliği alanlarımızı belirledik. Türkiye olarak şehircilik anlamında her türlü bilgi ve birikimimizi, dost ve kardeş Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #mehmet özhaseki
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