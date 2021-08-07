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Haberler Gündem Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı - Haberler
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Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında son durumu aktardı.

Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı - Haberler
Yangınlarda son durum ne? Bakan Pakdemirli açıkladı
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AA

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor.

Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz.

Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor.

Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik.

Yangının kontrol altına alındığı açıklamalarında sadece Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın.

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