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DP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'un "Sizler Arjantin'deki darbecilerin bile yapmadığı gibi analarımıza 'paçoz' dediniz" dediği Bakan Soylu, "'Cumartesi Anneleri'ne söylemedim. Siyasi kolu olduğunuz PKK terör örgütüne 'paçoz' dedim" diye konuştu.
DHA'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Bütçe görüşmeleri üzerine, grubu adına söz alan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 'Cumartesi Anneleri' ile ilgili eleştirdi. Oruç, "Cumartesi Anneleri'ne karşı davranışlarınız; 'Cumartesi Anneleri'ni adeta saçından, tülbendinden sürükleyerek, gözaltına aldınız. Bununla da yetinmediniz Sayın Bakan, sizler Arjantin'deki darbecilerin bile yapmadığı gibi analarımıza 'paçoz' dediniz. Bununla da yetinmediniz, Sayın Eş Başkanımız Pervin Buldan'ı tehdit ettiniz ve yine bu iktidar döneminde kadınlara yönelik şiddet hızla artmış durumdadır; yüzde bin 400 oranında şiddet artmış durumdadır" dedi.
'PAÇOZ, DİYE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE DEDİM'
İçişleri Bakanı Soylu da HDP'li Oruç'un iddialarına yanıt verdi. 'Cumartesi Anneleri' konusunda HDP'nin, Kandil'den mesaj aldığını kaydeden Bakan Soylu, "Siz 'Cumartesi Anneleri' meselesine sahip çıkmazsanız Türkiye'deki direnişi artıramayız" diye talimat geldiğini söyledi. Soylu, "Anneleri istismar ederek, bir terör örgütü provasına döndürmek isteyenlere devletin müsaade etmesini kimse beklemesin. Yalan söyleyen ben değilim, yalan söyleyen sizsiniz. Çünkü ben 'Cumartesi Anneleri'ne 'paçoz' diye bir söz söylemedim, o siyasi kolu olduğunuz PKK terör örgütüne 'paçoz' dedim" diye konuştu.
HDP'li Oruç'un, AK Parti ve hükümete yönelik 'faşist' ifadesine ise AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan tepki geldi. Muş, "Burada, Türkiye'de eğer bir faşist parti aranıyorsa Halkların Demokratik Partisi'dir. Kendilerinden daha faşist bir parti Türkiye'ye gelmemiştir, yoktur" dedi.
HDP'li Oruç'un, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerine ise MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'dan yanıt geldi. Akçay, "Şimdi öncelikle o ithamları bir kendisine iade ediyoruz. 'Cumhur ittifakı', Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlı bir ittifakın adıdır. Bu kapsamda, terörle teröristle ve teröristlerin yandaşları ve yardakçılarıyla da bir mücadele söz konusudur. Zannediyorum, rahatsızlık da bundan ileri gelmektedir" diye konuştu.
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