Bakan Tekin: Türkiye, OECD raporlarında örnek gösterilen bir ülke

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tacirler Eğitim Vakfı tarafından Darıca ilçesine yaptırılan Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışı için Kocaeli’nin Darıca ilçesine geldi. Açılış programına Bakan Tekin’in yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Tacir, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Tekin, bugüne kadar sadece hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı okulların açılışlarına katıldığını belirterek, “Eğitim- öğretim yükü çok ağır bir yük, tek başına devletin altından kalkabileceği bir yük değil. O yüzden hayırseverlerimizin bize vereceği katkıları çok önemsiyoruz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayırsever ailelerimize yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür etmek ve cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere bütün hayırseverlerin okul açılışlarına katılıyorum. Teşekkür ediyorum Ali amca Allah razı olsun bu yükü üzerimizden alma konusunda taşın altına eline sokan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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‘TÜRKİYE ŞU ANDA OECD RAPORLARINDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE’

Türkiye’nin eğitim ve öğretimde büyük bir aşama kat ettiğini ifade eden Bakan Tekin “Türkiye, şu anda OECD raporlarında örnek gösterilen bir ülke. 2002- 2003 eğitim- öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını 2 katından daha fazla artırdık. O gün o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısını rakamlarını şu anda bütün kademelerde 20’li rakamlara düşürmüş durumdayız. Bunu uluslararası raporlar tanımlıyorlar. Sadece fiziki kapasiteyi arttırmadık aynı zamanda teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta diye tabir ettiğimiz etkileşimli tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülke Türkiye. Sadece derslik ya da bina yapmadık aynı zamanda bu binalara internet erişiminden tutun bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bunu yaparken hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular onlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Özel eğitim okullarıyla ilgili bilgi veren Bakan Tekin “Biz şu anda Türkiye’de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin bir kısmını normal okullarımızda kaynaştırma öğrencisi olarak diğer çocuklarla yani bu anlamda ihtiyacı olmayan çocuklarla birlikte eğitim verdiğimiz okullarımız ve öğrencilerimiz var. İkinci kategori ise bugün burada açışını yaptığımız gibi şu an Türkiye’de özel eğitim uygulama okulu dediğimiz 1851 tane okulumuz var. Üçüncü kategori okula erişimde sıkıntı yaşayan ve evde eğitim alması gereken çocuklarımız var, onlara da evde eğitim veriyoruz. Bir öğretmenimiz sabahleyin kalkıyor ve bu çocuğumuzun evine gidiyor evinde de ihtiyaç duyduğu eğitimi veriyor. Dördüncü kategori, evinde değil de hastanede tedavi alan bu türden çocuklarımız var onlar için de hastane sınıflarımız var, gidiyoruz hastanede eğitim veriyoruz. Beşinci kategorimiz de özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, oralarda da eğitim alan çocukların eğitim masraflarının tamamını kamu olarak biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.