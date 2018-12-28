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Bakan Turhan, Hatay’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
İHA'nın haberine göre Amanos Dağları’nı yaklaşık 20 kilometrelik tünelle geçerek Dörtyol’u, Hassa-Kırıkhan yoluna bağlayacak ve İskenderun Limanını en kısa yoldan Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayacak olan Dörtyol-Hassa devlet yolunu da yatırım programına aldıklarını belirten Bakan Turhan, "Önümüzdeki yıl içerisinde bu projeyi yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Bu projede 19 bin 240 metre uzunluğunda 4 adet tünel, 1 viyadük ve 4 adet köprü yapılacaktır. Güzergah planları ve kavşaklar onaylandı. ÇED sürecini tamamlayıp, yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Tabi bu proje üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizin en yoğun deniz trafiğine sahip olan limanlarından biri de İskenderun Limanımız. İskenderun Limanımızın çevresinde yoğun sanayi yerleşkesi var, sanayi bölgesi var, tesisleri var. Bu limanı özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesine, Orta Doğu’ya hatta Güney Asya’ya hizmet verecek bir ulaşım sistemi olarak kullanmak istediğimizde bu limanın çevresindeki lojistik merkezler şuanda mevcut liman çevresinde yapma imkanı yok, çevresi yerleşimlerle dolu, sanayi tesisleriyle dolu. Biz Dörtyol-Hassa yolunu yaparak, Hassa bölgesinde oluşturacağımız lojistik üstlerle, bölgenin ve Hatay’ımızın gelişmesine, kalkınmasına bir aktarma istasyonu olarak kullanmasına da imkan verecek.
BEŞ İLİN ORTAK LİMANI OLACAK
Bir başka değişle de Gaziantep’imizi, Kilis’imizi, Urfa’mızı, Maraş’ımızı ve Adıyaman’ımızı da liman sahibi yapacağız, bu yol vasıtasıyla. Mevcutta olan ve şu anda hizmet veren yola göre de, bu ulaşım sistemi hizmete girdiğinde yani Hassa-Dörtyol projesi hizmete açıldığında ulaşım 60 kilometre kısalmış olacak. Bu da yol kullanıcıları için önemli bir tasarruf sağlamış olacak. Bu güzergahta taşınan malların da ulaşım maliyetleri girdisi önemli ölçüde azalmış olacak. Hatay tabi demir çeliğin kalbi ve Amik Ovasıyla da bir tarım şehri, deniziyle balıkçılık kenti. Hatay uluslararası hem yük hem de yolcu taşıyan önemli kara ve deniz yollarının bir kavşak noktası. Bu nedenle Hatay’ın otoyolları da önemli, havaalanı da önemli, denizciliği de önemli, demir yolları da önemli” diye konuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, AK Parti Hatay Milletvekilleri de eşlik etti.
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