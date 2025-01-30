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        Haberler Gündem Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmemeli, Roblox ve Discord açılabilir

        Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmemeli, Roblox ve Discord açılabilir

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar. Bakan Uraloğlu, 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması ve ABD'de meydana gelen uçak kazasına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Discord ve Roblox'un gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde yeniden açılabileceği mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 23:17 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:26
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk kanalına soruları yanıtladı. Uraloğlu Discord ve Roblox'un açılabileceği mesajını verdi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

        ABD'DEKİ UÇAK KAZASI

        Japonya'daki kaza sonrası bu uçak kazaları çok üst üstte geldi. Bu aralar çok fazla duyuyoruz. Buradaki elbette gerekli araştırmaları yapılacaktır. Hava trafik kontrolünün bir uçağa inme izni vermesi herhangi bir engelin olmaması demektir. Orada 'uçağı görüyor musun?' demek yeterli bir anons olduğunu düşünmüyorum. Uçağın hareket kabilyeti helikopter kadar değil. Helikoptere derhal uzaklaş denmeliydi. Ya da hareket halindeki bir hava aracının olduğu bir noktaya uçağa niçin uçuş izni verildi bu da sanıyorum detaylı olarak açıklanır.

        Dünyananın en yoğun hava trafiği ülkemiz üzerinden geçiyor. Çok şükür bu anlamda bir problememiz yok. Buraları mutlaka denetliyor, hem de gerekli eğitimleri yaptırıyoruz hava koordinatörleri için.

        16 YAŞ VE SOSYAL MEDYA

        Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

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        ROBLOX VE DISCORD AÇILACAK MI?

        Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

        YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

        Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

        'ROBLOX VE DISCORD AÇILABİLİR'

        Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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