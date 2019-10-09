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HaberlerGündemBakan Varank: İnsansız iş makineleri cuma günü birliklerinde olacak - Haberler

Bakan Varank: İnsansız iş makineleri cuma günü birliklerinde olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada, insansız iş makinelerinin cuma günü birliklerine teslim edileceğini ve nerede ihtiyaç varsa kullanılacağını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin,"Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

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Varank, "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." diye konuştu.

 

24 FOTO

"İnsansız iş makineleri cuma günü birliklerinde olacak" - Haberi Paylaş

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Barış Pınarı Harekatı başladı! Bölgeden fotoğraflar...

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