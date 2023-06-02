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Haberler Gündem Bakan Yanık'tan 'sözleşmeli personel alımı' açıklaması
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Bakan Yanık: Sözleşmeli personel alımı, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendiğini açıkladı

Bakan Yanık'tan 'sözleşmeli personel alımı' açıklaması
AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

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