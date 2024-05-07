Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!

Kabine Toplantısı'nın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi ve düzenlemeye yönelik hazırlıkları değerlendirdi.

"HERKES SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEK"

Tarım Bakanlığının; Adalet, Çevre ve İçişleri bakanlıklarıyla iş birliği içinde çalıştığını belirten Yumaklı, "Bakanlık, belediyeler ve kurumların kendi sorumlulukları var. Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek" ifadelerini kullandı. Yumaklı, düzenlemenin takvimiyle ilgili ise "Bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum" dedi.