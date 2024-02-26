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        Haberler Yaşam Bakan Yumaklı, su samurunun görüntülerini paylaştı

        Bakan Yumaklı, su samurunun görüntülerini paylaştı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da görüntülenerek kayıt altına alınan su samuruna ilişkin, "Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:51
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        Bakan Yumaklı 'sürpriz' diyerek paylaştı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sucul ekosistemin önemli bir parçası niteliğindeki su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunuyor.

        Zaman zaman doğal yaşam alanlarında görüntülenen su samurları, son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da kayıt altına alındı.

        Bakan Yumaklı da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su samurunun görüntülerine yer verdi.

        Yumaklı, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu sefer ki sürprizi ‘su samuru’ oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. Yaşat-koru-sev" ifadelerini kullandı.

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        #su samuru

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