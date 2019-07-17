Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemBAKANLIK AÇIKLADI! Trafik kazalarında ölüm oranlarında büyük düşüş! - Haberler

Trafik kazalarında ölüm oranlarında büyük düşüş!

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde, valiler başkanlığında “Trafik Değerlendirme" toplantısı yapıldı. Toplantılarda, yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 31, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında da yüzde 35,2 oranında düşüş olduğu bildirildi

trafik kazası

İçişleri Bakanlığı Koordinesinde 81 il valiliğinde eş zamanlı “Trafik Değerlendirme” toplantısı yapıldı. Valiler başkanlığında yapılan toplantılara, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, trafikten sorumlu birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantılarda araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki yüzde 31, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında da yüzde 35,2 düşüş yaşandığı vurgulandı. 

Toplantılarda, yaya öncelikli trafik uygulaması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, makas, drift, motosiklet sürücülerinde kask kullanımı ve usulsüz çakar lamba kullanımı konusunda gelinen son nokta ile trafik konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme için hayata geçirilen yaşam tünellerinin 60 ilde yaygınlaştırılması konuları masaya yatırıldı. 

Toplantılarda ayrıca hız ihlali, yandan ve arkadan çarpma, ışık ihlali sonucu meydana gelen kazalar gibi kaza türlerinin analizi yapılırken, her il için kaza önleme planlarının güncellenmesi ve bu planların eksiksiz uygulanması istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eylül Yağlıkara cinayeti: Katil zanlısının tutukluğuna devam
GÜNDEMEylül Yağlıkara cinayeti: Azmettirici anne iddiası
Son dakika İstanbul için korkutan deprem uyarısı! İstanbul için deprem senaryosu - HABERLER
GÜNDEMUzmanlar hesapladı! İstanbul için korkunç ihtimal
Üniversite taban puanları 2019: Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama nasıl yapılır? 2019 YKS
GÜNDEMİşte Üniversite taban puanları 2019!
Kutluğ Ataman'dan konuşulacak sözler - Haberler
GÜNDEMKutluğ Ataman'dan konuşulacak sözler
Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2019
GÜNDEMTıp Fakültesi taban puanları 2019
Şebnem Korur ve Ahmet Nesin'e örgüt propagandasından beraat
GÜNDEMKorur ve Nesin’e örgüt propagandasından beraat
Hititoloji Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2019
GÜNDEMHititoloji Bölümü taban puanları 2019
Son dakika: YKS soru ve cevapları yayımlandı!
GÜNDEMYKS'de cevap anahtarı erişime açıldı
YÖK Atlas tercih robotu: Üniversite puanlarına göre tercih yapın! YÖK Atlas 2019 tercih robotu ekranı burada
GÜNDEMYÖK Atlas tercih robotu yayında
27 yıl küs kalan çift ibret oldu!
GÜNDEM27 yıl küs kalan çift ibret oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X