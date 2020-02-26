Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır?

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Marketten alacağımız özel baklavalık yufka ile başlıyoruz işe o kıtır kıtır katları kırmadan acıyıp yumurta ile yumuşatıyoruz. Sadece Baklava yapılmaz o yufkadan güzelim kıtırlı bir börek yapabiliriz.

Baklavalık yufkadan börek malzemeler;

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

1 adet yumurta

30 adet hazır baklavalık yufka

300 gram az yağlı peynir

Çay kaşığının ucuyla karabiber

Yufkaları yağlamak için:

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

Baklavalık yufkadan börek yapılışı;

Böreğin iç harcını hazırlamak için beyaz peyniri elimizle ufalayalım.

Kaşar peynirini rendeleyelim taze karabiber ve yumurtayla karıştıralım.

Yufka katlarını yağlamak için sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kapta çırpalım.

Birer adet baklava yufkasını tezgâha serelim üzerini hazırladığımız karışımla yağlayalım.

Üzerine bir kat yufka daha açın, hafifçe yağlayın, hafifçe yağlayın.

Yufka katları beş olana kadar aynı işlemi tekrar edin.

Yağlanmış yufkanın kenarlarına iç harçtan koyalım, yufka katlarını rulo şeklinde saralım.

Dört parçaya bölüp yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine koyalım.

Bütün baklava yufkalarını aynı işlemden geçirelim.

Tüm yufkalar bittikten sonra fırın tepsisine yerleştirelim.

Kalan sos karışımını yumurta fırçası yardımıyla böreklerin üzerlerine sürelim.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35-40 dakika pişirelim.

Dışı çıtır çıtır olan bu böreğin içerisi tıpkı pamuk gibi yumuşacık olacaktır.

Baklavalıkyufkadan böreğin püf noktaları;