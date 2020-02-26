Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır?

Marketten alacağımız özel baklavalık yufka ile başlıyoruz işe o kıtır kıtır katları kırmadan acıyıp yumurta ile yumuşatıyoruz. Sadece Baklava yapılmaz o yufkadan güzelim kıtırlı bir börek yapabiliriz.
Baklavalık yufkadan börek malzemeler;
- Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar
- 1 adet yumurta
- 30 adet hazır baklavalık yufka
- 300 gram az yağlı peynir
- Çay kaşığının ucuyla karabiber
Yufkaları yağlamak için:
- Yarım su bardağı sıvıyağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı yoğurt
Baklavalık yufkadan börek yapılışı;
- Böreğin iç harcını hazırlamak için beyaz peyniri elimizle ufalayalım.
- Kaşar peynirini rendeleyelim taze karabiber ve yumurtayla karıştıralım.
- Yufka katlarını yağlamak için sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kapta çırpalım.
- Birer adet baklava yufkasını tezgâha serelim üzerini hazırladığımız karışımla yağlayalım.
- Üzerine bir kat yufka daha açın, hafifçe yağlayın, hafifçe yağlayın.
- Yufka katları beş olana kadar aynı işlemi tekrar edin.
- Yağlanmış yufkanın kenarlarına iç harçtan koyalım, yufka katlarını rulo şeklinde saralım.
- Dört parçaya bölüp yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine koyalım.
- Bütün baklava yufkalarını aynı işlemden geçirelim.
- Tüm yufkalar bittikten sonra fırın tepsisine yerleştirelim.
- Kalan sos karışımını yumurta fırçası yardımıyla böreklerin üzerlerine sürelim.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35-40 dakika pişirelim.
- Dışı çıtır çıtır olan bu böreğin içerisi tıpkı pamuk gibi yumuşacık olacaktır.
Baklavalıkyufkadan böreğin püf noktaları;
- Çok kırılgan bir yufka olduğu için açarken dikkat etmek, sosu biraz bol tutmak önemlidir.
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