Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan İskender Gündüz hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra, 6 yıl önce mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önce mağarada daha sonra kulübede yalnız yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre ilçeye bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra 6 yıl önce Bigadiç Kaymakamlığınca mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz, kulübenin dışındaki bankta çobanlar tarafından hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gündüz'ün cenazesi, bugün öğle saatlerinde mahalledeki cemevinde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenilmişti.
Kendisine önerilen ev ve yardım tekliflerini kabul etmeyen Gündüz toprakla, doğayla iç içe yaşamak istediğini söyleyerek, "Topraktan ayrılırsam ölürüm" demişti.
Gündüz, 2018 yılında DHA'ya şöyle konuşmuştu:
"40 yıldır dağdayım ben. 35 sene maden ocağındaydım, orası çöktü buraya yerleştim. Yurt dışına gitmedim, orada işim yok. Ailem yok.
Üç ayda bir devletten maaş geliyor bana. Kışın da aynı şekilde yaşıyorum. Yer altına alışmış adam başka yerde yaşayamaz. Burası benim mezarım."
*Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.