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Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

Balkan coğrafyasında "Börek etli mi olur yoksa etsiz mi?" sorusuna yıllardır cevap aranıyor. Bosna Hersek'te "Börek kesinlikle etli olur" tezi savunulurken, Karadağ ve Hırvatistan'da "Yufkanın içerisine ne konulursa konulsun börek olur" deniliyor

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  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Balkan coğrafyasının en tanınan ve bilinen lezzetlerinden böreğe ilişkin, "Etli mi olur yoksa etsiz mi?" tartışması tazeliğini korurken, yıllardır bölgede bu soruya cevap aranıyor.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Bosna Hersek'te Boşnak böreği olarak kalıplaşan tarif için "Kesinlikle etli olur" denirken, Karadağ ve Hırvatistan'da ise "Yufkanın içerisine ne konulursa konulsun börek olur" tezi savunuluyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tarihi Başçarşı'da havadaki keskin börek kokusu ziyaretçileri karşılarken, her 10 adımda 'Börekçi' tabelasıyla karşılaşmak mümkün.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Turistlerin Boşnak böreği yemek için hususi olarak geldiği Bosna Hersek işin sırrını çözmüş gibi görünüyor. Bosna Hersek'te yufkaya sarılmış ete börek denirken, peynir, patates, ıspanaklı olan yufka için yerel dilde özel isimler kullanılıyor.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Börek ustası Mediha Eskic, yaptığı açıklamada, 25 yıldır bu işle uğraştığını ve böreğin kesinlikle etli olduğunu ifade ederek, "Böreğin de kuşbaşılı, tavuklu veya kıyma-patates karışımı çeşitleri var ama neticede hepsi et" dedi. Börekçi Muamer Beciri de babadan kalma dükkanlarının 65 yıldır çalıştığını belirterek, "Üçüncü kuşak börekçiyim. Bizde börek 'börektir' ve etlidir" diye konuştu.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    KARADAĞ'DA BÖREK ETSİZ DE OLUR

    Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki en tanınmış börekçilerden Fetah Mahmutovic de Podgorica böreğinin meşhur olduğuna işaret ederek, "Bu topraklarda börek bölgelere göre farklılık gösteriyor. Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek farklı yapar. Havanın soğuk olduğu yerlerde yağlı börek yaparız" ifadesini kullandı.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Karadağ'da yufkanın ince açıldığına dikkati çeken Mahmutovic, "Bizde etlinin yanı sıra peynirli, ıspanaklı ve patatesli olan da börektir" şeklinde konuştu. Mahmutovic, böreğin yalnızca etli olduğunu sadece Bosna Hersek'in savunduğunu söyleyerek, kardeşinin havuçlu, sucuklu, pırasalı ve zencefilli börek de yaptığını aktardı. Karadağlı börekçi, hayattaki tek sıkıntının bu soruya cevap bulmak olması temennisinde bulundu.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    HIRVATİSTAN'DA YUFKAYA NE SARILSA BÖREKTİR

    Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Merak Börekçisi'ni işleten Amela Jasarevic ise böreğin etli olduğunu ifade ederek, "Etli olan börektir, 'gerisi börekçik'. Börek etle eş anlamlıdır. İşin içine patates girse bile yanında kıyma vardır. Yine sarımsağa da kıyma eşlik eder" değerlendirmesinde bulundu.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Ancak Hırvatistan'da "Yufkanın içine ne sarılırsa sarılsın börektir" anlayışının olduğunu vurgulayan Jasarevic, bu yanlış anlamayı çözmek için mücadele verdiğini belirtti. Jasarevic, kendisinin Bosna Hersek mantığıyla hareket ettiğini dile getirerek Bosna Hersek'te de böreğin etli olduğunu yineledi.

     
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

    Yerel dilde burek şeklinde kullanılan börek kelimesi Balkanlara Osmanlı'dan kalan bir miras olarak bilinirken, bu lezzeti etli veya etsiz her çeşidiyle yiyenlerin tadı damağında kalıyor.
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor
  • Balkanlar'ın "Börek etli mi olur etsiz mi?" tartışması tazeliğini koruyor

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