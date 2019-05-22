Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balkanların eşsiz güzelliği böyle görüntülendi

İHA

Neretva Nehri'nin gerdanlığı tarihi Mostar Köprüsü ile nehrin doğduğu dağa inşa edilen Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan dergah görenleri mest ediyor

Balkanlar böyle görüntülendi

Balkanların ortasından geçip Adriyatik Denizi'ne dökülen Neratva Nehri'nin gerdanlığı tarihi Mostar Köprüsü'nün eşsiz görüntüsü görenleri hayran bırakıyor.

Neratva nehrini besleyen Buna Deresi'nin doğduğu dağda kurulan Osmanlı İmparatorlu’ndan kalan Sarı Saltuk Dergahı'nın eşsiz manzarası İHA tarafından gökyüzünden görüntülendi. 

Yeşili ve coşkulu akan dereleri, tarihi köprü ve camileriyle balkanların çekim merkezi haline gelen tarihi Mostar şehri Ramazan ayında turistlerin uğrak yeri oluyor.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya 120 kilometre uzaklıktaki tarihi şehir Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın birçok noktasından ziyaretçi ağırlıyor.

Çarşısı, tarihi Mostar Köprüsü ve Zümrüt yeşili akan Neretva Nehri ile şehrin muazzam görüntüsü görenleri hayran bırakıyor.

Kentte Osmanlı İmparatorluğu zamanında inşa edilmiş ancak savaş sonrası yıkılan tarihi köprüler TİKA tarafından tek tek yeniden inşa ediliyor.

EVLENMEK İSTEYEN GENÇLER BU KÖPRÜDEN ATLIYOR

Yüzyıllar boyunca Bosna’da hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan ve Mimar Sinan’ın en yetenekli talebelerinden Mimar Hayruddin tarafından 1566 yılında inşa edilen Mostar Köprüsü 9 Kasım 1993 tarihinde Hırvat ve Sırpların saldırıları sonrası topçu ateşiyle yıkılarak Neratva Nehri'ne gömüldü.

1997 yılında yeniden restore çalışmalarına başlanan köprü 2004 yılında bir Türk firması tarafından restore edilerek ilk günkü ihtişamıyla yeniden kullanıma açıldı. Köprünün restore çalışmalarına başta İtalya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi de destek verdi.

Eskiden bu bölgeden Boşnak bir kız ile evlenmek isteyen genç delikanlılar cesaretlerini 70 metre yükseklikteki köprüden Neretva Nehri'nin serin sularına atlayarak gösteriyorlardı. Ancak bu adet son yıllarda tehlikeli olduğu gerekçesiyle yapılmamaya başlandı.

Artık köprüden özel gün ve bayramlarda sadece uzman kişiler para karşılığı şov amaçlı atlıyor. Köprünün ilk yapıldığında en üst noktasına kadar 99 basamak olduğunu her basamakta Allah’ın bir isminin zikredildiğini belirten bölge halkı, restore sonrası basamak sayısının 96 ya düştüğünü ifade ediyor.

Mostar Köprüsü’nün hemen yanında bulunan 1618 yılında Koski Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı döneminden kalan cami köprü ile birlikte ziyaretçilere enfes bir manzara sunuyor.

Tarihi Mostar şehri, Tabakhane Cami, Tabakhane Hamamı ve Mostar Çarşısı’da her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği turustik alanların en başında geliyor.

NEHRİN KAYNAĞINDA OSMANLI DERGAHI

Mostar bölgesindeki Blagaj kasabasında Neretva nehrini besleyen ana damarlardan biri olan Buna nehri de bir dağın içinden kaynayıp Neretva Nehri ile birleşiyor.

Buna’nın doğduğu noktada dağa neredeyse bitişik halde inşa edilen Blagaj Tekkesi yılın belirli dönemlerinde turistleri ağırlıyor.

Ramazan ayında da Avrupa’nın birçok bölgesi ve Türkiye’den Müslümanların akın ettiği Blagaj Tekkesi'nde Sarı Saltuk’un kabristanı bulunuyor.

Osmanlı Devleti zamanında gönderilen dervişlerin kurduğu belirtilen tekke Nakşibendilere ev sahipliği yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal medya kullanıcılarının ergenliğinden kalan komik fotoğraflar
YAŞAMGelmiş geçmiş en komik ergenlik manzaraları
Kangurunun kesesinden çıkma anları kamerada!
YAŞAM6 ay sonra ilk kez keseden çıktı!
52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
YAŞAM52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Hintli amca bu sefer Hint usulü ördek kavurma yaptı
YAŞAMHintli amca bu sefer bakın ne yaptı?
Trafikte kaydedilen tuhaf ve sıra dışı anlar
YAŞAMEn korkutucu 'güvenlik' yöntemi!
Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
YAŞAMFotokapana böyle yansıdılar
19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
YAŞAM19 yıldır mahallenin simgesi!
Cannes Film Festivali'ne Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt ikilisi damga vurdu
YAŞAMCannes'a damga vuran ikili
Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2019 Çarşamba)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
İftar menüleri 22 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X