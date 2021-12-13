Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

AA

Baltık Denizi'nde, İsveç kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucu gemilerden birinin alabora olduğu bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, İsveç Denizcilik İdaresi yaptığı açıklamada (SMA), iki geminin Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm ile İsveç'in güney Ystad şehri açıkları arasında çarpıştığını belirtti.

SMA sözcüsü Jonas Franzen, Danimarka gemisi Karin Hoej'in alabora olduğunu ve gemide iki kişinin bulunduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve 10 teknenin katıldığı kaydedildi.