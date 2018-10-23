Bylock kullanmış...

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Efendi Peksak hazır bulundu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşma savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ/PDY üyesi sanık Ali Efendi Peksak’ın bylock programını kulladığının BTK kayıtları ve gelen KOM kayıtları ile sabit olduğunu belirtti.

BYLOCK KULLANMIŞ

HTS raporlarına göre 24 Eylül 2014 ile 28 Ocak 2015 tarihleri arasında örgütsel bylock sistemine toplamda 26 bin 224 kez bağlandığını ifade etti. Sanığın, 17-25 Aralık sürecinden sonra gizlilik içerisinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten savcı mütalasında şu ifadelere yer verdi: “Sanığın özel yetkili İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandığı, örgütün yargı ayağı uzantısı tarafından gerçekleştirilen kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen sahte/hukuka aykırı delillere dayanan kurgu yargılamanın sanığında içinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından gerçekleştirildiği, sanığın yargının kararı veya takdiri kılıfı altında söz konusu davanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, süreçte birçok hukuksuzluğa imza attığı, birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verdiği” belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar sanık hakkında anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suçları işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de sanığın eyleminin bir bütün olarak Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçunu oluşturduğunu belirtti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Ali Efendi Peksak, savcının mütalaasına katılmadığını belirtti. 27 aydır tutuklu olduğunu belirten Peksak, "Pasaportum dahi olmadı. Ben kaçacak suç işlemedim. Kaçana da suç işlemiştir diyemem. Tahliyemi talep ediyorum"

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'

Duruşmaya katılan olarak gelen CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, “Genel olarak mütalaaya katılıyorum. TSK’dan tasfiyeler yapılarak 15 Temmuz FETÖ ayaklanmasının temel taşlarının döşendiğini düşünüyorum. Babalık hakkımızı bile elimizden aldılar. Sadece dijital bir materyalde adım olduğu için 52 kez tutukluluğumuzu devam ettirdiler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Efendi Peksak’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Ali Efendi Peksak hakkında hazırlanan iddianamede, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 3 ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyesi olmak suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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