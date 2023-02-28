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Bamya buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta bamya saklama yöntemleri

Bamya yaz aylarında bolca tüketilen bir sebzedir. Zeytinyağlı ve bol limonlu bir bamyaya kimse hayır diyemez. Yazın kolaylıkla ulaşılabilir olan bamyayı kışın da tüketmek için birtakım hazırlıklar yapmak gerekiyor. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla bamya saklama yöntemleri…

Bamya Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Bamya Saklama Yöntemleri
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Bamya Buzluğa Nasıl Konur?

Bamya temizlerken veya hazırlarken yapılan hatalar sebebiyle salyalanmaya çok müsaittir. Bu nedenle adımları dikkatli bir şekilde uygulamak uzun ömürlü saklama koşulları oluşturmak açısından da oldukça önemlidir.

Buzlukta bamya nasıl saklanır, gelin gerekli adımları sizlerle paylaşalım.

  • Hazırlayacağınız bamyaların taze olması önemlidir. Taze olarak temin ettiğiniz bamyaları vakit geçmeden hazırlamaya başlayın.
  • Öncelikle bamyaları yıkayarak işleme başlayın.
  • Ardından yıkadığınız bamyaların kırık veya üzerinde delik olanlarını ayıklayın.
  • Bamya çıplak elle dokunulduğunda batan ve kaşındıran tüylere sahip olduğu için bamya ile çalışırken eldiven kullanırsanız daha rahat çalışırsınız.
  • Yıkayıp ayıkladığınız bamyaları bir bıçak yardımıyla tepeleri huni şeklinde olacak şekilde temizleyin.
  • Bu aşamada çok dikkatli ve titiz olmalısınız. Ayıklama işlemi sırasında çok derin kesikler açılmamalıdır. Bu durum hem bamyaların dondurucuda saklanma süresini kısaltır hem de pişirme sırasında salyalanmasına sebep olur.

Bamya Dolaba Nasıl Konulur?

Bamyaların buzluğa konulmak için hazırlanması sürecinin ikinci aşamasına geçerken bir kenarda buzlu su diğer kenarda da içine birkaç damla limon damlatılmış kaynar su hazırlayın. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bamyayı buzlukta saklamak için en uygun yöntemlerden biri şoklamak.

  • Kaynattığınız suyun içine birkaç damla limon atarak bamyaların salyalanmasının önüne geçebilirsiniz.
  • Yıkayıp, ayıklayıp, temizlediğimiz bamyaları önce 2 dakika boyunca sıcak suya sokuyoruz.
  • Ardından bir kevgir yardımıyla kaynar sudan çıkardığımız bamyaları, fazla suyunu akıtarak hiç beklemeden buzlu soğuk suya alıyoruz.
  • Soğuk suda 4 dakika soğuttuğumuz bamyaları tekrar kevgir yardımıyla sudan çıkarıp kurumaları için temiz bir havlunun veya kağıt havlunun üzerine alıyoruz.

Dondurucuya Bamya Nasıl Konmalı?

Bamyalar buzluğa girmeden önce hava almayacak şekilde poşetlenmelidir. Buzlu sudan çıkarıp kuruttuğumuz bamyaları kilitli poşetlere veya buzdolabı poşetlerine dolduruyoruz. Saklama poşetlerini evdeki tüketiminize göre porsiyonlarsanız her seferinde ihtiyacınız olan kadar bamyayı buzluktan çıkarıp pişirebilirsiniz. Hazırladığınız poşetlerin üzerine günün tarihi yazmayı unutmayın. Buzluğa atıldığı günün tarihinden itibaren bir yıl süreyle bamyaları tüketebilirsiniz. Hazırladığınız poşetlerin içinde hava kalmamasına dikkat edin ve ağzını hava almayacak şekilde kapatın. Şimdi bamyalarınız buzluğa girmeye hazır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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