Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Kişisel Bakım
ABONE OL

Bamya nasıl temizlenir? Evde püf noktalarıyla bamya temizleme ve ayıklama

Bamya, tropik bir bitkidir ve en iyi ılıman iklimlerde yetişir. Genellikle Temmuz - Ağustos aylarında olgunlaşır ve hasat için fazla zaman aralığı yoktur. Kısa sürede çok çabuk büyür. Bu nedenle çok hızlı toplanması gereken bir sebzedir. Bamya, Güney mutfağında (Hint, Orta Doğu ve birçok Afrika mutfağının yanı sıra) yaygındır. Çabuk pişirilirse çıtır çıtır, yavaş yavaş pişirilirse eriyecek şekilde yumuşar. Özellikle tercih edilen pişirme yöntemleri arasında haşlama, buharda pişirme, paneleme ve kızartmadır. Ayrıca bamya, sotelenebilir veya salamura edilebilir.

Bamya nasıl temizlenir? Evde püf noktalarıyla bamya temizleme ve ayıklama
HABERTURK.COM

Tek bir öğün olarak tüketilebileceği gibi diğer sebzelerle de pişirilebilir ve garnitür olarak servis edilebilir. Peki, bamya nasıl temizlenir? Bamyanın baş kısmı koni- yıldız- piramit şeklindedir. 3 şekilde de tabir edilir. Bamyayı temizlerken sirkeli suda bekletilip daha sonra kurulamaya almalı. Suyunu iyice aldıktan sonra kesme işlemine başlanılmalı.

Evde Püf Noktalarıyla Bamya Temizleme ve Ayıklama

Çoğu bamya, 1.5-4.0 cm arası olduğunda hasat edilir. 4 cm den uzun bamyalar, güveç bamya için iyi olabilen, ancak daha hızlı pişirme için ideal olmayan sert kategoriye girme eğilimindedir. Bu nedenle daha ufak bamyaların temizlenme ve ayıklanma süreçleri daha kolaydır.

Bamya, geliştiği sıcak iklimde suyu depolayan berrak, biraz yoğun bir sıvı içerir. Mısır, Yunanistan, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye, Yemen'de bamya, sıklıkla tüketilir. Hint mutfağında et ve balık yemekleri için çeşitli soslara sıklıkla bamya eklenir. Bamya uzun zamandır sağlık bilincine sahip kişiler için favori bir yiyecek olmuştur. Türkiye'de uzun süredir diyabet tedavisinde kullanılan kavrulmuş bamya tohumları da araştırılmış ve kan şekerini düşürmede olumlu etkisi olduğu görülmüştür. İçeriğinde İse: Potasyum, B Vitamini, C Vitamini, Folik Asit, Kalsiyum bulunmaktadır.

Bamya bitkisi, Malvaceae familyasına ait ve yeşilbiber kabuğuna benzer, ancak piramit şeklindedir. Enine kesiti beş köşeli yıldıza benzer. Bamya, solunum problemleri çeken, hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren, ağır fiziksel efor sarf eden, ayrıca ameliyat geçirmiş ve iyileşme canlılığına ihtiyaç duyan kişiler için kullanışlıdır. İşte, evde püf noktalarıyla bamya temizleme ve ayıklama yöntemleri:

Alınan bamyalar ilk önce musluk altında iyice temizlenmeli

Bir kaba konur ve üzerine su dökülür ve temiz olana kadar iki kez değiştirilir.

Daha sonra süzülür ve sudan tamamen kuruyana kadar temiz bir bezin üzerine alınır.

Daha sonra kafasını soyarak (sap kısmını) yıldız şeklinde kesilir. Kesme işlemi doğru yapılırsa içerisinde bulunan yoğun sıvıyı bırakmayacaktır.

Bamya Nasıl Yıkanır?

Sağlık açısından mükemmel bir gıda olan bamyanın hazırlanma süresi zahmetli olsa da içeriğinde bulunan vitaminlerle tam bir şifa bombası olduğunu gösteriyor. Tüm yararlı vitaminlerin dışında bamya sindirim sistemi rahatsızlıklarında da kullanılmaktadır. Bileşiminde bulunan mukus, diyet lifi ile birlikte, toksinlerin "yıkanması" ve ondan tamamen sindirilmemiş gıda artıkları nedeniyle bağırsağın temizlenmesine yardımcı olur. Bu maddeler ayrıca safra sentezine ve kolesterolün vücuttan atılmasına da katkıda bulunur. Bu karmaşık etki sayesinde bağırsak mikroflorasının durumu önemli ölçüde iyileşir. Bamyanın sindirim sisteminin çeşitli rahatsızlıkları için sıklıkla tavsiye edilmesinin nedeni budur. Kabızlık, şişme, hazımsızlık vb. Peki, bamya nasıl yıkanır? Doğru yıkama tekniği nasıldır? Bamyayı bir kaseye koyun ve her yarım kilo bamya için yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Bamyayı yaklaşık 30 dakika sirke içinde bırakın, ardından suyla yıkayın. Kurutun ve her zamanki gibi kullanın. Sirke ayrıca taze bamyada bulunabilecek pestisitlerden ve mikroplardan korunmanıza yardımcı olur.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Evde en kolay bulaşık makinesi temizliği
KISAYOL Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?
Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Evde doğal yöntemlerle çamaşır makinesi temizliği
KISAYOL Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Evde beyaz spor ayakkabı temizliği nasıl yapılır?
KISAYOL Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir?
Bez ayakkabı nasıl temizlenir? File ve beyaz bez ayakkabı temizleme yöntemleri
KISAYOL Bez ayakkabı nasıl temizlenir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.