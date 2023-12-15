Banyo terapisi: Her gün banyo yapmanın sağlığınıza 6 yararı

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Araştırmalara göre vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşur ve banyoda vakit geçirmemiz çok doğaldır. Bunu düzenli bir alışkanlık haline getirmeye vaktiniz olmayabilir ancak banyo yapmanın sağlığınıza hem zihinsel hem de fiziksel yararları vardır. İşte, her gün banyo yapmanın size sağlayacağı bazı faydalar…

Not: Herhangi bir cilt rahatsızlığınız veya alerjiniz varsa doktorunuza danışmanızda fayda var.