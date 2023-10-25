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        Haberler Yaşam Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı

        Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı'nda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:18
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı kıyısında bulunan ve en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakalaller ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, 63 yıl önce inşa edilen barajın faaliyete geçmesiyle su altında kaldı.

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        İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle sular metrelerce çekilince alışılagelmiş koyu renginin dışında ortaya çıkan beyazlaşmış lav kalıntıları gün yüzüne çıktı.

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        Salihli'yi Köprübaşı, Demirci ve Kütahya'nın Simav ilçesine bağlayan yoldan geçenler lav kalıntılarını görme imkanı buluyor. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasında bulunan bölge, özellikle fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

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        Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark Müdürü Yiğit Karakuzu, baraj tabanında ortaya çıkan lavların bir zamanlar koyu renkli olduğunu söyledi.

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        Suların çekilmesiyle baraj kıyısında ilginç görüntünün oluştuğunu dile getiren Karakuzu, "Koyu renkli lavlar, baraj yapılınca sular altında kaldı. Daha sonra suları çekilen baraj bize bu görüntüyü sundu.

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        Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor" diye konuştu.

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        Lavların beyazlamasının farklı sebepleri olabileceğini aktaran Karakuzu, şunları kaydetti:

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        "Şu an Çakallar ve Sindel volkanlarından çıkan akıntının içinde duruyoruz. Baraj çekilince ortaya çıkan görüntünün, kayaçların uzun yıllar su altında kalmasından beyazlaştığını düşünüyoruz.

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        Mevsimsel olarak akarsuların göle taşıdığı sedimentlerin çökelmesiyle ve burada çeşitli mikroorganizmaların ve kabuklu canlıların üzerinde yaşamlar oluşturmasıyla ortaya çıkan bir beyazlık olduğunu düşünüyoruz."

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        #lav kalıntıları
        #Manisa
        #Salihli
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