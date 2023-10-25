Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı

1 Şurada Paylaş!









Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı kıyısında bulunan ve en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakalaller ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, 63 yıl önce inşa edilen barajın faaliyete geçmesiyle su altında kaldı.