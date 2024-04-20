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        Haberler Dünya Barbados, Filistin devletini tanıdı

        Barbados, Filistin devletini tanıdı

        Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi olan Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:46
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        Barbados, Filistin devletini tanıdı
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        Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi.

        Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadesini kullandı.

        Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Symmonds, ülkesinin Birleşmiş Milletler'de (BM) her zaman Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti.

        Symmonds, ülkesinin şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu "hatayı" düzeltmenin vaktinin geldiğini vurguladı.

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