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Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

Geçmişten beri Barbie bebeklere büyük bir hayranlık duyan Jessica Alves, önceleri "Ken Bebek" olarak biliniyordu. Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla beraber, Alves bu kez de Barbie'ye benzemek için çeşitli ameliyatlar geçirdi.

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  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Rodrigo Alves, bir erkek olarak Brezilya'da doğdu. Barbie'lere olan hayranlığı, küçük yaşlarda büyükbabasının ona oyuncak bebek almasıyla başladı. 
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Alves utangaç bir çocuk olarak büyüdü ve çoğu zaman görünüşü konusunda güvensiz hissetti.
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Daha sonra genç bir yetişkin olarak, vücudundaki sorunları düzeltmek için estetik ameliyat olmaya karar verdi. Kendini daima bir kadın olarak hissediyordu.
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Alves, 35 yaşına geldiğinde 500 bin doları aşan sayısız estetik yaptırdı. 
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Alves hâlâ Rodrigo adını kullanıyordu. Sarı saçları ve keskin bakışlarıyla insanlar onu Barbie'nin sevgilisi olan Ken'e benzetmeye başladı. Alves, zamanla Ken Bebeği olarak ün kazandı.
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    2020'de Alves, trans birey olduğunu açıkladı ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. 
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Alves, cinsiyet değiştirdikten sonra adını Jessica olarak değiştirdi. 
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Jessica, herkesin kendisini Ken olarak gördüğünü ama onun ise her daim Barbie gibi hissettiğini açıkladı. 
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Jessica'ya göre artık zihni ve bedeni uyumluydu. 
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves
  • Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcayan Jessica Alves

    Haberin detayları BrightSide'dan, foroğraflar Jessica Alves'in Instagram hesabından alınmıştır. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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