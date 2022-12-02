Barikatsız bir dünya için pedal çevirecekler

Engellilerin sanatla buluştuğu ilk film festivali olan Barikat Film Festivali başladı.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği tarafından 3 aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen festival, 4 Aralık'a kadar devam edecek.

Ayrıca 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Taksim, Eminönü, Yenikapı, Topkapı güzergahından

Zeytinburnu Ünsped Spor ve Kültür Kompleksi önünde son bulacak bisiklet etkinliği gerçekleştirilecek.

Engelli grupları ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bisiklet etkinliği için Şişli'deki Cevahir AVM'nin önünde saat 11'de toplanılacak. Bisiklet turu ise saat 12'de başlayacak.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği'nin organizasyonuyla;

Engelli olmayanların zihinlerindeki engellilere yönelik barikatlara dikkat çekmek,

Engellilerin kendi algılarında ve kendilerine ilişkin olarak oluşan dış dünyaya yönelik

barikatları vurgulamak,

Engellilere karşı onların isteği ve iradesi dışında oluşan düşünsel, psikolojik ve fiili

sayısız barikatlara parmak basmak amaçlanıyor.