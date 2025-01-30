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        Haberler Gündem Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü; o anlar kamerada

        Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü; o anlar kamerada

        Bartın'da bir iş yerinin tavanı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Emre Sesver'in arkadaşının sol bacağının yukarıdan sarktığı görüldü. Sesver, "Dün arkadaşım üst kata çıkmıştı, orada bir boşluk vardı. Bir anda bacağı oraya düştü. Olay anında şok yaşadım" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:43
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        İş yerinin tavanı böyle çöktü
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        Bartın'daki olay dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde, telefon aksesuarı satan dükkanda meydana geldi. İş yeri sahibi Emre Sesver'in (52) arkadaşı üst kata çıktığı sırada, tavan çöktü.

        O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Sesver'in arkadaşının sol bacağının yukarıdan sarktığı görüldü. Emre Sesver, "Dün arkadaşım üst kata çıkmıştı, orada bir boşluk vardı. Bir anda bacağı oraya düştü. Olay anında şok yaşadım.

        O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonradan anladım, arkadaşın da bacağında herhangi bir sorun olmadı. Olay biraz komik oldu. Biz de tavanı tamir ettirdik" dedi.

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        #bartın
        #Emre Sesver
        #haberler
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