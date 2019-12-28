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Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Polis, kent merkezindeki vergi toplama ofisini hedef alan bombalı araç saldırısının, sokakların dolu olduğu işe gidiş saatinde düzenlendiğini kaydetti.

Yetkililer, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirtiyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak polis yetkilileri, El Kaide bağlantılı El Şebap terör örgütünün geçmişte benzer saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Uzmanlar, Afrika Birliği gücünün Somali'de güvenliği yerel güçlere devretmesine aylar kala bu tür saldırıların yoğunlaşmasını öngörüyor.