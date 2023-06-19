Başparmakla şınav çekerek Guinness rekoru kırdı

Ülkemizin ve şehrimizin adını 2 defa rekorlar kitabına yazdırmak benim için çok büyük bir mutluluk. Gençler sporu asla bırakmasın. Emek verirseniz mücadele ederseniz başarırsınız. Ben mücadele ettim kazandım siz de deneyin mutlaka yaparsınız. Spor, çok güzel bir şey. Kötü alışkanlıklardan uzak durursunuz" dedi.