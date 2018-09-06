Basra'da sokak gösterileri! Belediye binası ateşe verildi...

Irak'ın güneyindeki Basra'da dün akşam kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı alevlenen gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Basra'da yaşanan gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığını ifade etti.

Basra'da dün akşam sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu çemberi aşarak Basra Belediyesi binasını ateşe vermişti.

Göstericiler, 2 gün önce Basra Valilik binasına da girerek, burayı yakmıştı. Çıkan olaylarda 7 gösterici ölmüş, 40'ın üzerinde kişi yaralanmıştı. Yaşananlar üzerine Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

SADR'DAN 'BASRA İÇİN MECLİS'TE ACİL OTURUM' ÇAĞRISI

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, Basra'da yaşanan olaylar nedeniyle "Başbakan Haydar el-İbadi ile İçişleri, Sağlık ve Su Kaynakları bakanlarının da hazır bulunacağı acil meclis oturumu" düzenlenmesi çağrısında bulunarak bu isimlerden "oturuma katılmamaları durumunda görevlerini bırakmalarını" istedi.

Basra'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluk" nedeniyle düzenlenen gösteriler ve kentte yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunduğu televizyon konuşmasında Sadr, en geç pazar günü olacak şekilde mecliste acil oturum düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Sadr, "Bu oturuma Başbakan ile İçişleri, Sağlık ve Su Kaynakları bakanları da katılmalı. Katılmazlarsa görevlerini acilen bıraksınlar." dedi.

Basra'da yaşanan olaylara Haşdi Şabi ve milis güçler ile siyasi partilerin müdahale etmemesini isteyen Sadr, "Basra'daki olaylarla ilgili kimsenin aklına gelmeyecek ve yolsuzluk yapanların tahtını sarsacak adımlarımız olabilir." diye konuştu.

"Basra, su ve hizmetten yoksunken bazı sorumlular büyük hükümet koalisyonuyla uğraştı." diyen Sadr, hükümete seslenerek su konusunda komşu ülkelerle anlaşma yapılması gerektiğini ifade etti.

Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, yaptığı yazılı açıklamada, Basra'da dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Basra'da dün akşam sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşarak belediye binasını ateşe vermişti.

Göstericiler, önceki gün de Basra'da valilik binasına girmiş ve burayı ateşe vermişti. Çıkan olaylarda 7 gösterici ölmüş, 40'ın üzerinde kişi yaralanmış, bunun üzerine Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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