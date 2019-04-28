Basra Valisi Esad el-İdani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Basra ziyaretinin dünyaya olumlu bir mesaj verdiğini belirterek ülkesiyle Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, özel aracıyla Basra Havalimanı'ndan alarak Valilik binasına getiren İdani, Çavuşoğlu ile burada bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin önemli olduğunu ve dünyaya olumlu mesaj verdiğini ifade eden İdani, "Bakan Çavuşoğlu'nun bu ziyareti, dünyanın önemli siyasi ve ekonomi yetkililerinin Basra'ya gelebileceğine işaret ediyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Basra'daki yol ve köprü yapımı gibi altyapı çalışmaları, diğer yatırımlar ve enerji konularını değerlendirdiklerini aktaran Basra Valisi, "Irak'ın yeniden imarı Basra'dan başlayacak." ifadesini kullandı.

"BASRA BAŞKONSOLOSLUĞU'NUN AÇILMASINI OLUMLU ETKİLER"

Basra Havalimanı'nın geliştirilmesi için Türkiye’den destek isteyebileceklerini belirten İdani, "Türkiye'nin sağlık alanında da tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Kentte yeni hastanelerin inşa edilmesi için Türk şirketlerinin yatırım yapmasını arzuluyoruz. Tüm bunlar, Basra Başkonsolosluğunun açılmasını olumlu etkileyecek." diye konuştu.

Basra Valisi ayrıca Irak ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Vali İdani, toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu'nu yine kendi aracıyla Basra Valilik Divanı'na götürdü.