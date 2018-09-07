Basra yanıyor: Üç kişi öldü, sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Irak'ın son bir hafta içerisinde şiddet olaylarının arttığı Basra kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın güneyindeki Basra'da birçok siyasi parti ve kamu binalarının protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte ileri bir duyuruya kadar bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ardından itfaiye ekiplerinin yangınları söndürmeye başladığı bildirildi.

Basra Operasyon Komutanlığı, daha önce alınan bazı saldırı duyumları doğrultusunda bugün saat 15.00'dan ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ilan etmişti. Ancak sokağa çıkma yasağı uygulanmadan birkaç dakika önce iptal edilmişti.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı bu akşam meydana gelen şiddet olaylarının bilançosunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre bu akşam kentte meydana gelen olaylarda 1 gösterici hayatını kaybederken, 11'i güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 35 kişi de yaralandı. Ancak yerel kaynaklar bugünkü gösterilerde 3 kişi hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Geçen Temmuz ayının 8'inde başlayan protesto gösterilerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu göstericilerden oluşan 800'e yakın kişi yaralanmıştı.

DEVLET TELEVİZYONU VE Şİİ PARTİLER ATEŞE VERİLDİ

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, devlet televizyonu ile bazı Şii parti binalarını ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı süren gösteriler sırasında bir grup, devlet televizyonu ve Bedir Örgütü binasına girdi. Göstericiler, söz konusu binaları ateşe verirken olaylar sırasında devlet televizyonuna ait bir canlı yayın aracının da yandığı ifade edildi.

Başka bir grup göstericinin de İran yanlısı Şii milis gücüne sahip Asaib Ehlilhak, Yüksek İslami Konseyi ve Ammar el-Hekim'in lideri olduğu Ulusal Hikmet Akımı binalarını ateşe verdiği aktarıldı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi binasının da ateşe verildiği öğrenildi.

Söz konusu binaların yanışına ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayetinde yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk gibi gerekçelerle 8 Temmuz'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerin şiddeti son günlerde arttı. Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, kentte dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Basra'da dün akşam sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşarak belediye binasını ateşe vermişti.

Göstericiler önceki gün de valilik binasını basarak burayı ateşe vermişti. Çıkan olaylarda 7 gösterici ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmış, bunun üzerine Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, Basra'daki olaylar nedeniyle bugün "Başbakan Haydar el-İbadi ile İçişleri, Sağlık ve Su Kaynakları bakanlarının da hazır bulunacağı acil meclis oturumu" düzenlenmesi çağrısında bulunarak bu isimlerden "oturuma katılmamaları durumunda görevlerini bırakmalarını" istemişti.

Başbakan İbadi de meclis oturumuna katılmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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