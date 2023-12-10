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        Haberler Gündem Başsavcılıktan "rüşvet" iddiasına açıklama

        Başsavcılıktan "rüşvetçi hakim savcı listesi" iddiasına açıklama

        İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte bilirkişi olduğu iddia edilen ve rüşvet suçundan yargılanan sanığın mahkemeye sunduğu "rüşvetçi hakim savcılar listesi"ne ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı ileri sürülen bir gazete haberine ilişkin açıklama yaptı, iddiaları yalanlayarak söz konusu listeyi HSK'ya bildirdiğini belirtti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:23
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        Başsavcılıktan "rüşvet" iddiasına açıklama
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        Bir gazete haberine göre, rüşvet suçundan yargılanan sanığın mahkemeye sunduğu "rüşvetçi hakim savcılar" listesini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sümen altı etti. Haberden sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Hakimler Savcılar Üst Kurulu'na (HSK) yapılan 7 Mayıs 2022 tarihde söz konusu iddialara ilişkin şikâyet dilekçesi gönderdiğini belirti.

        Habertürk o şikâyet dilekçesine ulaştı. HSK'nın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan şikayet üzerine bir savcı hakkında müfettiş incelemesi başlattığı öğrenildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

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        "10 Aralık 2023 tarihinde www.birgun.net haber sitesinde yayınlanan "Mahkemede rüşvet itirafı" başlıklı haber içeriğinde özet ile;

        Rüşvet suçundan yargılanan Bilirkişi M. Doğan’ın Yargılama devam ederken 2022 Mayıs ayında Mahkemeye rüşvet alan 53 hakim ve Savcının isim listesini verdiği, tüm bu iddiaların araştırılmadığı yönünde haber yayınlanmıştır. Haberde adı geçen bilirkişi M . Doğan hakkında 2018 yılında yapılan ihbar ve şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca “rüşvet almak”suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında suçüstü yapılarak adı geçen tutuklanmış ve hakkında Bakırköy ağır ceza mahkemesine kamu davası açılmıştır.

        Yargılama sürecinde Sanık M. Doğan’ın mahkemeye verdiği habere konu olan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik rüşvet iddiaları da içeren dilekçesi ve ekleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2022 tarihinde gereğinin ve takdir ve ifası için yetkili ve görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu genel Sekreterliği’ne sunulmuştur.

        Ayrıca, habere konu olan dilekçe dışında adı geçenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına/Komisyon başkanlığına: Hakimler ve Savcılar Kuruluna hitaben yazmış olduğu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik iddialar içeren tüm dilekçeleri herhangi bir somut bilgi, belge ve delil içerip içermediğine bakılmaksızın yasal mecburiyet gereği üst yazıya bağlanarak HSK genel sekreterliğine sunulmuştur.

        Bilirkişi M. Doğan’ın; yıllar önce sahte bilirkişi raporları düzenlediği gerekçesi ile Bilirkişilik Kurulu Bölge Başkanlığınca resmi bilirkişiler listesinden çıkarıldığı, bu işlemi yapanlar da dahil olmak üzere, hakkında işlem yapan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde, Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan tüm hakim Savcıları, rüşvetçi ve fetöcü olmakla suçlayıp birden fazla ihbar ve şikayet dilekçeleri verdiği bilinmekte olup;

        Halen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde rüşvet almak suçundan yargılanması devam etmektedir. Söz konusu haber içeriğinde yer alan bilgi ve iddiaların, adı geçen kişiden alınan tek taraflı, mesnetsiz gerçeğe aykırı iddialara dayandığı ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."

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        #bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
        #rüşvet iddiası
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