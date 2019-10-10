Basur (Hemoroid) belirtileri nelerdir?

Basur belirtileri; makat apsesi, makat fistülü, , makat siğili, makat çatlağı, makat sarkması, ülseratif kolit ve rektal polip şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Makatta mantar, Chron hastalığı, enfeksiyonlar ve makat tümörlerinden ayrılmalıdır. Bazen bunlarla ilişkili karıştırma söz konusu olabilmektedir.

Genelde basur hastalığı olanlar hekime başvurmaktan kaçınırlar. Muayenesinden korkma ya da çekinme durumları bu hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır. Bu durum, uygun bir tedaviden kaçınmaya neden olmaktadır. Ya da hekimden kaçmanın bir nedeni de ortaya çıkan basurun tedavisi yapılsa da tekrar etme olasılığının kulaktan dolma bilgilerle çoğalmasıdır.

Basur (Hemoroid) Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?

Makatta sürekli seyreden bir kaşıntı hali

Makatta ıkınma sonucu dışarı çıkan sarkmalar

Makatta oluşan ağrı( genelde bu durum basur pıhtılaşmasından kaynaklanmaktadır.)

Makatta dokununca ele gelen şişliğin belirmesi

Basur genelde 4 evre olarak gelişir. Kanama yapan iç basur, makatın dışına çıkan ve kendi içe giren basur, makattan dışarı çıkan ve elle itilebilen basur ve dışarı çıktığında içeri itilmeyen basur olarak görünür.

Basurun ilerlemesi şiddetli ağrılara ve kanamalara neden olmaktadır, o açıdan tedavisinin yapılması ve dikkat edilmesi gereklidir. İlaç tedavisi veya ameliyat ile alınması gereken tedavi yöntemi uygulanır.