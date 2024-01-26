Batman Üniversitesi Rektörü’nden Ciner Yayın Holding’e ziyaret
Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile görüşen Prof. Dr. İdris Demir, Batman Halk Kültürü ile ilgili akademik yayınları takdim etti ve Ciner Yayın Holding'in çalışmalarına verdiği desteği için teşekkür etti
Giriş: 26.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:08
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Ciner Yayın Holding’i ziyaret etti.
Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile görüşen Prof. Dr. Demir, Tekdağ’a Batman Halk Kültürü ile ilgili akademik yayınları takdim etti.
Prof. Demir, Ciner Yayın Holding mecralarının çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.