Batman Üniversitesi Rektörü’nden Ciner Yayın Holding’e ziyaret Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile görüşen Prof. Dr. İdris Demir, Batman Halk Kültürü ile ilgili akademik yayınları takdim etti ve Ciner Yayın Holding'in çalışmalarına verdiği desteği için teşekkür etti

Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:08 facebook

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