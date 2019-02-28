Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Şubat 2019 tarihinde merkez Fatih ve Pazaryeri Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda, faturasız ve belgesiz olarak kaçak yollarla Türkiye’ye sokularak piyasaya sürülmek üzere bekletilen 10 bin 254 litre motorin türevi akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.