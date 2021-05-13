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Bayramda (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? Bugün resmi kurumlar açık mı?

Bayramda (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağının olmasına rağmen resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, Bugün resmi kurumlar açık mı? İşte detaylar...

Bayramda (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? Bugün resmi kurumlar açık mı?

Bugün Ramazan Bayramının ilk günü olması nedeniyle resmi tatil uygulanmaya başlandı. Bir yandan "Bugün resmi tatil mi?" sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için "Bayramda (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

BAYRAMDA (BUGÜN) PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalıştı. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatiline başladı. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri ve özel ve tüzel kişilerin işlemleri 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

İşte, genelgede yer alan madde;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi. Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

12-13-14 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

Bugün Kargolar açık mı?

İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak.

Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor

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