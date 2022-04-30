Bayramların vazgeçilmez damak tadı 0:00 / 0:00

AA

Kentin coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfı ile lokum çeşitleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla talep görüyor.

Uzun Çarşı'da tatlıcı ve lokumcu esnafı, online aldıkları siparişleri bayram öncesi, yurdun dört bir yanına kargoyla gönderdi.

Tatlıcı esnafı Şükrü Pancar, AA muhabirine, bayram öncesi yoğun olarak ekmek kadayıfı siparişi aldıklarını söyledi.

Hijyenik şartlarda üretimini yaptıkları tatlıların kargoyla müşterilere gönderildiğini aktaran Pancar şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her şehri Afyonkarahisar'ın ekmek kadayıfını çok beğeniyor. Özellikle de sadesi ve vişneli çeşidi ilgi görüyor. Bayram günlerinde de misafirlere servis etmek isteyen müşterilerimiz yoğun siparişte bulundu. Bizde bu hafta bütün siparişlerimizi hazırlayarak bayram gününde ellerinde olması için kargoyla gönderdik."

KAYMAKLI VE ANTEPH FISTIKLI LOKUM İLGİ GÖRÜYOR

Esnaflardan Ahmet Önder de Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmaz lezzetinin meşhur Afyon lokumu olduğunu anlattı.

İnternetten siparişlerin sürekli olduğunu aktaran Önder, "Ramazan Bayramı dolayısıyla aldığımız yoğun siparişlerimizi de müşterilerimize gönderdik. Bunun dışında, şehrimiz Türkiye'nin önemli kavşak noktası. Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşlarımız Afyonkarahisar'a uğrayarak istedikleri çeşitlerden lokum alıyor. Bayram satışlarımız güzel." diye konuştu.

Önder, en çok satışını yaptıkları ürünlerin kaymaklı ve Antep fıstıklı lokum çeşitleri olduğunu dile getirdi.