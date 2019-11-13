İstanbul Esenler'de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçan şüpheliyi sokakta vatandaşlar durdurdu. Vatandaşların yakaladığı, şüpheli etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi.
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