Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden bir yolcu uçağında, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra büyük bir şok yaşandı. Uçaktaki bir kadın, kabin görevlilerine bebeğini terminal binasında unuttuğunu söyledi. Pilotun kontrol kulesiyle yaptığı görüşmenin videosu YouTube'da viral oldu ve kısa sürede 2 milyon kişi tarafından izlendi. Videoda pilotun Kral Abdülaziz Havalimanı'na yeniden iniş izni istediği duyuldu. Videoda ayrıca, pilotun, "Allah yardımcımız olsun. Geri dönebilir miyiz?" diye sorduğu da yer aldı.

ANNE BEBEĞİNE KAVUŞTU

BBC Türkçe'de yer alan habere göre videoya yansıyan ayrıntılar şunlar oldu. Kontrol kulesindeki bir görevli, "Bir uçak geri dönmek istiyor. Yolculardan birisi bebeğini terminalde unuttuğunu söylemiş. Zavallı çocuk" diyor. Kısa süreli bir suskunluktan sonra uçağa piste iniş izni veriliyor ve kontrol kulesi görevlisi, "Tamam tekrar kapıya doğru ilerle. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" diyor. Uçağın inişinin ardından ise bebeğini terminalde unutan annenin, bebeğine kavuştuğu bilgisi pilot ve yolcularla paylaşılıyor.

YAŞANAN BAŞKA BİR İLK DE VARDI

2013'te American Airlines şirketinin bir uçağı da Los Angeles-New York seferini yarıda kesip Kansas'a inmek zorunda kalmıştı. Uçağın seferini yarıda kesen ise durmadan bağırarak Whitney Houston'ın 'I Will Always Love You' şarkısını söyleyen bir yolcuydu. Kabin görevlileri yolcuyu susturamayınca uçağın Kansas'a inmesine karar verilmişti.