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HaberlerGündemBedelli askerlik 2021 sonuçları belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Sonuç ve celp sorgulama
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Bedelli askerlik 2021 sonuçları belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Sonuç ve celp sorgulama ekranı

Bedelli askerlik sonuçları için geri sayım başladı. Aralık ayında tamamlanan başvurular sonrası vatani görevini yapmak isteyen adaylar bedelli askerlik 2021 sonuçlarını araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik 2021 sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte MSB ile bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik 2021 sonuçları belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Sonuç ve celp sorgulama

Bedelli askerlik sonuçları merak ediliyor. 2021 yılında vatani görevini yerine getirmek isteyen adaylar, geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar başvurularını tamamlamasının ardından bedelli askerlik sonuçlarını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihleri bilgisinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Peki, Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu? 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MSB ve E-Devlet ile bedelli askerlik sonucu ve celp, sevk tarihleri sorgulama ekranı..

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Bedelli askerlik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MSB ile bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri sorgulama!
Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2021 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. Ancak 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.

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