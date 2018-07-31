Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM kabul edildi. Düzenlemede 21 gün eğitim şartı da kabul edildi. Yasa teklifionaylanması için Cumhurbaşkanı'na gönderildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz TBMM'de kabul edilen yasayı onaylamadı. Bu durum 21 gün zorunlu eğitim kalkacak mı? sorularına neden oldu. Peki; 21 gün eğitim kalkacak mı? İşte cevabı...

21 GÜN ZORUNLU EĞİTİM KALKTI MI

TBMM'de kabul edilen bedelli askerlik düzenlmesinin yasalaşabilmesi ve yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemyi bu haliyle kabul eder ve ve düzenleme yasalaşırsa 21 gün eğitim şu anki haliyle yasalaşmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı onaylamaz ve yeniden görüşülmek üzere Meclis'e gönderir, Meclis'te'de 21 gün askerlik şartının kaldırılmasına yöneleik bir değişiklik önergesi verilir ve düzenleme 21 gün şartı olmadan kabul edilirse 21 gün eğitim kalkmış olur.

Ancak şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den bu yönde herhangi bir açıklama ve sinyal gelmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ